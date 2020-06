Evi schiet slachtoffer sexting te hulp

Evi Hanssen plaatste zelf een pikante foto op haar socials om aandacht te vragen voor het probleem van sexting. Ⓒ bnn/vara

De moderne kinderlokker staat niet meer achter een bosje op het schoolplein. Hij zit achter zijn laptop en gooit tientallen lijntjes uit. Heel geduldig wacht hij tot er iemand hapt. Presentator Evi Hanssen dook in de duistere wereld van grooming, sexting, catfishing en sextortion (afpersen door middel van seksfoto’s) en ontmaskert internetgroomer Stef in de vierdelige documentaire Help, mijn borsten staan online.