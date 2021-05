Groot applaus voor Jeangu na juryshow Songfestival

Jeangu gaf opnieuw een vlekkeloos optreden met zijn nummer Birth Of A New Age. Hij moest als laatste van de avond de bühne op, nadat de show opnieuw stillag vanwege technische problemen. Nadat er eerder de oortjes, zogeheten in-ears dienst weigerden, waren er ook problemen met het licht.

Bekijk ook: Herkansing voor drie landen in juryshow Songfestival

Presentatrice Chantal Janzen vulde de tijd op door een Engelstalige versie van het kinderliedje In De Maneschijn met het publiek te zingen, verwijzend naar de naam van de Italiaanse band Måneskin.

Jeangu en de inzendingen van Italië en Duitsland mochten maandag ook het podium op, ondanks dat ze al in de finale staan. Een fragment van hun optreden van maandagavond wordt dinsdag getoond in de tv-show.

De juryshow, de zogeheten tweede dress rehearsal, van de eerste halve finale was de eerste songfestivalshow waar publiek welkom was. In totaal zaten zo’n 3500 mensen in de zaal.