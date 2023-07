’Ingebroken bij Sylvie Meis: tassen ter waarde van 800.000 euro weg’

Naar verluidt hebben dieven peperdure handtassen van Sylvie buitgemaakt, die in totaal een waarde hebben van 800.000 euro. Het zou gaan om 25 designer handtassen van het merk Hermès.

Ook zou er een speciale uitvoering van een Hermès Birkin Bag tussen zitten, met een waarde van maar liefst 100.000 euro.

VIDEO: Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, over de inbraak. Tekst gaat verder onder de video.

Sylvie zou ten tijde van de inbraak bij de première van de film Barbie zijn. De dieven zouden via steigers naast een huis in de buurt op het dak van Sylvie’s huis zijn gekomen, waar ze via het dakraam naar binnen zijn gedrongen, aldus de politie.

VIDEO: Bekijk hier de laatste update van de sterren.