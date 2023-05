Premium Het beste van De Telegraaf

Ook bij Springsteen weer veel klachten over ’galmbak’ Arena: wordt het geluid ooit nog beter?

Door Richard van de Crommert Kopieer naar clipboard

Bruce Springsteen en Steven Van Zandt treden met de The E Street Band op in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Een hele reeks grote popsterren, zoals Coldplay, The Weeknd en Harry Styles, gaan de komende weken optreden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Bruce Springsteen was de eerste daarvan afgelopen donderdagavond en zaterdagavond.