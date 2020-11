Amerikaanse deelnemer MasterChef Junior (14) overlijdt aan kanker

In augustus maakte Ramsay, samen met de deelnemers en juryleden van dat seizoen, een videoboodschap voor Ben om hem een hart onder de riem te steken. Ook riepen ze mensen op om geld over te maken via GoFundMe. Dat bedrag zal nu gebruikt worden voor Bens uitvaart.

Ben ging na MasterChef Junior koken in het restaurant dat zijn familie destijds had, omdat hij daar veel plezier in had. Vanwege zijn bekendheid kwamen mensen uit alle hoeken van het land bij hem eten.

De tiener verloor in 2017 allebei zijn ouders na een tragisch ongeval, maar volgens zijn grootouders ’was hij de sterkste jongen ter wereld’. „Hij heeft veel meegemaakt in zijn te korte leven, maar hij klaagde nooit en bleef overal het positieve van inzien.”