Oprah over tour Beyoncé: ’Bijzonderste show die ik ooit heb gezien’

„Nog nooit in mijn leven heb ik zoiets meegemaakt”, zegt Winfrey in een video die ze deelde op het sociale mediaplatform. „Ik kon niet praten, ik kon niet schreeuwen, ik had ontzag. Ik had ontzag voor dat soort talent, dat soort synergie, wat er voor nodig is om dat te kunnen doen.”

Dat „komt rechtstreeks van een bron die de planeet creëert”, vervolgt de presentatrice. „Dat is het meest buitengewone dat ik ooit heb gezien. De bijzonderste show die ik ooit heb gezien.”

Beyoncé is sinds mei dit jaar bezig met haar Renaissance Tour, vernoemd naar haar album RENAISSANCE. De zangeres stond in juni twee keer in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.