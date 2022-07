Fans ontdekken: telefoonnummer in Stranger Things werkt echt

"Voor wie het nog niet wist: het telefoonnummer van Surf's Pizza is echt. Graag gedaan", schrijft iemand op Twitter. Daarop bellen verscheidene volgers het nummer op, om vervolgens een boodschap van Argyle te horen. "Surfer Boy Pizza, dit is Argyle. We maken alles vers hier bij Surfer Boy, behalve de ananas, die komt uit blik. Maar ik raad je toch aan om wat sappige ananas op die pizza te smijten", luidt de boodschap achter het telefoonnummer.

Stranger Things gaat over een groep tieners die strijdt tegen bovennatuurlijke wezens. De serie speelt zich af in de jaren tachtig en is geïnspireerd door het werk van onder anderen Steven Spielberg en Stephen King. Het vierde seizoen van de serie is nu te zien op Netflix en verbrak direct het record van meest bekeken serie binnen een maand: abonnees keken volgens entertainmentsite Deadline de eerste 28 dagen na de première bij elkaar opgeteld 930,3 miljoen uur van de reeks.