5 Seconds of Summer brengt in maart nieuw album uit

De Australische poprockband 5 Seconds of Summer komt binnenkort met een nieuwe plaat. Calm wordt hun vierde studioalbum en verschijnt op 27 maart, zo kondigde het viertal woensdag aan via sociale media.

Tegelijk met de aankondiging lanceerde de band ook meteen hun nieuwe single, No Shame. Het is de opvolger van Easier en Teeth uit 2019 en hun meest recente nummer Red Desert. „Calm gaat over een reis door het leven van een jonge man, over voor- en tegenspoed”, vertelde bandlid Luke Hemmings aan RollingStone.

5 Seconds of Summer maakte onlangs bekend in de zomer op tournee te gaan door de Verenigde Staten. In juni komt de band naar Nederland voor een optreden tijdens Pinkpop.