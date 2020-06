Prekerig reli-drama in ’I still believe’

Twee jaar geleden maakte dit regisseursduo het waargebeurde I can only imagine, over de christelijke singer-songwriter Bart Millard die zijn moeilijke jeugd met een monsterlijke vader verwerkte met de hulp van boven en het maken van muziek.

Gospels

Met hun nieuwe film – het eveneens op ware gebeurtenissen gebaseerde I still believe - volgen de Erwin-broers een vrijwel identiek pad. Dit keer draait alles om Jeremy Camp, een gitaartalent dat zijn ouderlijk nest in Indiana verlaat voor een Bijbelstudie in Californië. Tijdens een campusconcert valt hij als een blok voor Melissa, een studiegenootje dat devoot de gospels van een christelijke rockband meezingt. De vonk springt over, een romance bloeit op. Maar dan slaat het noodlot toe: Melissa krijgt kanker. Ze is bang, maar ook strijdbaar: „Want ik weet zeker dat God iets groters voor me heeft uitgezocht.”

Bijbeltekst

Wat volgt is een aandoenlijk, maar weinig subtiel melodrama over doorvechten na een tegenslag. Het is alsof de Here zelf het script schreef voor I still believe, want twee uur lang is er geen ontkomen aan Zijn evangelie. Zo schrijft Melissa elke dag een nieuwe Bijbeltekst op de deur van haar studentenkamer. En als zij ziek is, vraagt Jeremy – die een steeds succesvollere singer-songwriter wordt – zijn publiek om voor haar te bidden. Zo voelt I still believe een beetje aan als een opgedrongen preek. En dat is jammer, want dit universele verhaal over liefde, verlies en veerkracht heeft het hart wel op de goede plaats.

✭✭