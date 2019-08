Aaron Carter en vriendin na bijna een jaar uit elkaar

Lina Valentina en Aaron Carter in betere tijden. Ⓒ Instagram

Het is na bijna een jaar alweer over en uit tussen Aaron Carter en Lina Valentina. „Lina en ik hebben besloten om niet samen verder te gaan”, zegt de 31-jarige zanger in de New York Post. Zijn kersverse ex is vrijdag vertrokken uit hun gedeelde woning.