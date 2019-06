Ⓒ BSR Agency

Na zestien jaar in het buitenland te hebben gewoond, heeft kunstfotografe Micky Hoogendijk zich stilletjes weer in Nederland gevestigd. Haar ex-man Adam Curry vertoeft nog steeds in Amerika, waar hij onlangs opnieuw trouwde. Micky: „Vanuit de grond van mijn hart gun ik hem alleen maar liefde en geluk.”