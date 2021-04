Linda Hakeboom moet weer chemotherapie ondergaan

„Ik ben gisteren weer naar het ziekenhuis geweest en we hebben samen besloten dat we wel weer een half jaar chemo gaan doen”, vertelt ze op haar Instagram Stories. „Het was een beetje op het randje, want er is heel weinig kwaadaardigs gevonden. Maar ze zeggen toch bij mijn leeftijd en type kanker alles te willen doen om te voorkomen dat het ooit nog terugkomt”, aldus Linda.

Hoewel ze er tegen op ziet, is ze het daar wel mee eens. „Alles wat ik nu kan doen ga ik gewoon doen. Want liever nog een halfjaar langer bijwerkingen dan dat ik ooit weer hierin terechtkom. Dat is natuurlijk nooit uitgesloten, maar ik verklein de kans er gewoon mee. Dus dat ga ik doen. Ik ben me nu eigenlijk beetje aan het voorbereiden op een maand bestralingen. Dat is iedere dag in het ziekenhuis. Daarna moet ik weer even aansterken en dan ga ik beginnen met die tabletten.”

In augustus vorig jaar werd bij Linda borstkanker ontdekt. In oktober begon de eerste chemotherapie, die ze na vijf maanden in februari afrondde.