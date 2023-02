Machteloze Olcay Gulsen in Turkije: ’De wanhoop breekt je hart’

„Mensen slapen op straat, voor hun oude woning die totaal verwoest is in de hoop dat hun kinderen, moeder, zus of tante nog levend uit de puin gehaald wordt. Overal in de stad wordt nog gezocht naar mensen die mogelijk nog leven”, aldus Gulsen. Zaterdag was ze getuige van ’een klein wonder’. „Een vrouw na 122 uur gered uit het puin”, schrijft ze bij een foto die zij deelt op Instagram Stories.

Olcay en Ruud vinden het verdriet dat zij zien bij de mensen in Turkije onmenselijk. „We willen graag helpen, maar huilen machteloos met ze mee”, aldus het koppel tegen ANP.

De presentatrice, die Turkse roots heeft, en de radio-dj vlogen vrijdagochtend samen met hulpverleners naar Turkije. „De straten zijn gevuld met mensen die wanhopig al dagen voor hun oude huizen staan te huilen. Als we langslopen vallen ze ons huilend in de armen en vertellen ze dat hun moeders, kinderen en andere familieleden nog onder het puin liggen.”

Gulsen vertelde eerder in de talkshow Khalid & Sophie dat ze haar moeder huilend aan de telefoon had na de tweede beving. De familie van de presentatrice is veilig.

Inmiddels zijn meer dan 28.000 mensen overleden door de aardbeving in het zuiden van Turkije, op de grens met Syrië.