Oprah Winfrey: ’Ik heb eigenlijk maar drie goede vrienden’

„Toen wij elkaar ontmoetten was er direct sprake van een spirituele connectie. De eerste keer dat ik Maria zag was op de wc bij het televisiestation waarvoor we toen allebei werkten. Ik draaide toen nog vroege diensten en was de hele nacht wakker. Maria stond haar gezicht te wassen en zodoende raakten we in gesprek. Het was een heel simpel, maar baanbrekend moment voor mij. Want daar is de diepe en intense vriendschap ontstaan die ik met haar heb”, aldus Oprah.

Naast de hechte band met Shriver is Winfrey ook ’BFF’s’ met presentatrice Gayle King en personal trainer Bob Greene. „Ik ontmoet heel veel mensen, maar uiteindelijk zijn er maar een paar met wie je echt een diepe connectie hebt. Dus dat zijn Maria, Gayle en Bob. Natuurlijk heb ik ook andere vrienden en kennissen, maar deze drie zijn het belangrijkst voor mij. Je hebt meer aan echte vrienden dan aan heel veel ’gezellige’ vrienden, die niet thuis geven als je ze echt nodig hebt.”