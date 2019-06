Drew Barrymore onthult wondermethode voor buikspieren

De actrice is moeder van Olive (6) en Frankie (5), maar kreeg na de zwangerschap last van gescheiden buikspieren, waardoor sporten pijnlijk werd. „Na twee kinderen, bleef ik maar geblesseerd raken tijdens het sporten, omdat ik praktisch geen core heb”, vertelt de 44-jarige actrice aan People. „Ik moest tijdens het sporten steeds weer uitstappen.”

Uiteindelijk vond ze een helpende methode, genaamd Emsculpt, waarbij magnetische energie gebruikt wordt die de vetcellen verbrandt en de spieren strakker maakt. Volgens een plastisch chirurg zou dertig minuten van de procedure gelijkstaan aan het doen van twintigduizend sit-ups of squats. Drew Barrymore is enorm gecharmeerd van de methode. „Ik voelde me meteen anders. En het zag er ook anders uit. Ik hou van hot yoga, ik hou van fysieke therapie en Pilates voor mijn bekkenbodem en nu heb ik Emsculpt om mijn core sterker te maken. Ik maak mijn routine dan graag af met cardio door te dansen.”

Drew Barrymore, hier tijdens een verblijf op een resort in Mexico, vond haar buik ’enorm’, maar daar komt nu verandering in Ⓒ BSR Agency

Eerst danste ze graag in clubs, maar volgens haar past dat niet meer bij haar levensstijl als moeder. „Maar ik heb nog steeds die persoon in mij, zij is niet gestorven! Dus als ik naar een dansklasje ga en al mijn zorgen eruit dans op goede muziek, o mijn god, dat is alles wat ik wil.”

Dit wordt dan ook helemaal haar jaar, constateert Barrymore, die afgelopen jaren in de Santa Clarita Diet-serie van Netflix te zien was, dat na drie seizoenen is gestopt. „Ik moet voor mezelf zorgen. Ik wil zo sterk worden dat ik de tweede helft van mijn leven sportiever wordt dan de eerste helft. Ik wil in staat zijn om achter mijn kinderen aan te rennen en een fulltime moeder zijn, naast mijn carrière.”