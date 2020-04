Kanye West stemt voor het eerst op Trump

Kanye West maakt al jaren geen geheim van zijn politieke voorkeur en is fervent Trump-aanhanger. Ook steekt de 42-jarige rapper zijn wens om ooit zijn intrek te nemen in het Witte Huis niet onder stoelen of banken. Waar hij eerst zijn pijlen richtte op 2020, plaatste hij later zijn politieke ambities in de ijskast omdat hij zijn goede vriend Donald Trump nog een termijn gunde.

„Allebei mijn ouders hebben gevochten voor hun vrijheid. Ze dronken uit waterfonteintjes waar ze niet uit mochten drinken en zaten in restaurants waar ze niet mochten eten. Ze hebben niet gevochten zodat mij door witte mensen wordt verteld op wie ik moet stemmen”, stelt Kanye in GQ. „Mensen zeiden dat als ik Trump zou steunen, mijn carrière voorbij zou zijn. Maar ik sta nog steeds aan de top: Jesus Is King was nummer 1!”, refereert Kanye aan zijn laatst uitgebrachte album.