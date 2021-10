Demi Lovato wil het woord ’aliens’ schrappen: ’Denigrerende term’

In de show maakt Lovato met een groepje anderen een roadtrip op zoek naar bewijs van ufo’s en buitenaards leven. Op de vraag wat het grootste misverstand over aliens is, antwoordt Demi: „Wat ik echt vervelend vind is als mensen zeggen dat ze kwade bedoelingen hebben en hierheen komen om onze planeet over te nemen. Als er iets in het heelal leeft dat dat zou willen doen, dan zou het al wel gebeurd zijn.”

Demi vervolgt: „Ik vind dat we moeten stoppen met ze aliens te noemen, want dat is altijd een denigrerende term. Dat heb ik onlangs geleerd. Dus laten we ze E.T.’s noemen!”