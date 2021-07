Prins Harry: ’Twee kinderen is een hele opgave’

De hertog van Sussex kreeg tijdens het evenement onder meer felicitaties van zanger Ed Sheeran, zo schrijven Britse media. „Een meisje toch? Tien maanden geleden ben ik ook vader van een meisje geworden. Red je het een beetje met twee kinderen?”, vroeg Sheeran aan de prins. „Het is een hele opgave”, gaf Harry vervolgens toe.

Tegen een andere aanwezige vertelde Harry dat hij en zijn vrouw Meghan wel geluk hebben met Lili. „Ze is hartstikke rustig en lijkt gelukkig door gewoon te zitten, terwijl Archie als een gek rond rent.”

Harry is in Londen voor de onthulling van het beeld van zijn moeder, prinses Diana, in de tuin van Kensington Palace. Meghan en de kinderen zijn in de Verenigde Staten achtergebleven.