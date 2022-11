Paul de Leeuw: ’Ik kan intimiderend overkomen’

„Dat is nu veel minder”, zegt De Leeuw. „Je streeft naar het perfecte, het ultieme en dan neem je iedereen mee in je enthousiasme.” De presentator vertelt dat hij zijn collega’s bovendien vaak een ’beetje aan het pesten’ was voordat hij opging. Dat deed hij naar eigen zeggen om ’zichzelf scherp te krijgen’.

De Leeuw kan zich dan ook voorstellen dat dat misschien als intimiderend is ervaren. „Ik denk dat ik sowieso intimiderend kan overkomen, omdat ik veel ben en veel praat en altijd het hoogste woord voer.” Hij denkt dat hij best weleens te ver is gegaan. „Je gaat over de grens soms en dan moet je gecorrigeerd worden.”

De aflevering is opgenomen voor het vrijdagavond verschenen artikel in de Volkskrant waarin tientallen oud-medewerkers van De Wereld Draait Door over ’grensoverschrijdend gedrag’ van presentator Matthijs van Nieuwkerk praten. DWDD werd gemaakt door BnnVara, de omroep waar De Leeuw ook jaren heeft gewerkt.