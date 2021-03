Pillendoosje voor 95e verjaardag Queen Elizabeth

Fans van het Britse Koninklijk Huis kunnen ter ere van de verjaardag van Elizabeth onder meer een mok, een pillendoosje en een theekop met schotel aanschaffen. Ook is een hangende decoratie met het hondenras corgi toegevoegd aan de collectie. Corgi’s doen al decennia lang dienst als de huisdieren van de koningin.

Het centrale kenmerk van de collectie is het koninklijke wapen boven een krans van rozen, klavers en distels, de nationale emblemen van het Verenigd Koninkrijk, omgeven door rozen. De rozen zijn geïnspireerd op de roze rozen in de East Terrace Garden in Windsor castle. De rozen bloeien in juni, de maand van de officiële verjaardagsvieringen van de koningin.