Roxeanne Hazes en Monique Westenberg trekken eropuit

„Op de boerderie”, schrijft Monique bij de foto waarop zijzelf, haar zoontje André, Roxeanne, haar vriend Erik en hun zoontje Fender te zien zijn. „Love you”, reageert Rox onder de foto. „Laat ze maar vast goed oefenen voor als we later met elkaar op een boerderij wonen”, schrijft de blondine bovendien bij een foto van de twee kereltjes.

Het is dankzij Monique dat Roxeanne en André elkaar - na vijf jaar geen contact te hebben gehad - afgelopen zomer weer in de armen sloten. Sindsdien hebben ook hun kinderen heel wat tijd door samen. Ook Rox en Mo hebben sindsdien een bijzondere band. Zo dromen ze ervan later samen op een boerderij te wonen en liet Roxeanne als eens weten Monique als een zus te zien. „Ik kan ongelooflijk goed met Monique. Ze is niet alleen een zus, maar ook een vriendin. Dat is gewoon heel erg fijn.”

De zanger maakte vorige maand bekend dat zijn relatie met Monique definitief voorbij is. Hij hintte destijds op een mogelijke relatie met de 25-jarige Sarah van Soelen, maar stelde dat hun contact vooralsnog alleen vriendschappelijk was. Dinsdagavond gaf de zanger aan tafel bij Beau echter schoorvoetend toe dat hij toch ’wel gek op dat meisje’ is.