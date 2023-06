Doet-ie 't of doet-ie 't niet keert na 26 jaar terug op de buis

RTL blaast het programma na 26 jaar nieuw leven in, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving hierover van het AD. Doet-ie 't of doet-ie 't niet was eind jaren tachtig en in de jaren negentig met presentator en bedenker Peter Jan Rens een groot succes op televisie. Het programma begon bij de VARA en won in 1989 de Gouden Televizier-Ring. In 1993 verhuisde de show naar RTL. De laatste aflevering werd in 1997 uitgezonden.

In het programma worden filmpjes getoond en moeten de kandidaten raden wat er gebeurt na het stopzetten van de video.

Wanneer de show precies terugkeert op de buis, is nog niet bekend.