Meer lezen dankzij combi met populair computerspel

Het experiment, dit voorjaar gehouden, had tot doel de op het eerste oog onverenigbare werelden van computerspellen en literatuur met elkaar te combineren. In de meest recente uitgave van de razend populaire game Assassin’s Creed konden twee unieke verhalen worden gedownload van Ronald Giphart en Margje Woodrow. Dit spel heeft wereldwijd meer dan honderd miljoen spelers en gaat prat op het realisme waarmee het is opgebouwd.

Vikingtijd

Ruim 75.000 downloads vonden plaats en de beoordeling van de verhalen was in ruim 90 procent van de gevallen positief. De auteurs lieten zich onderdompelen in de game, met hulp van YouTuber Jordan ’JorRaptor’ van Andel. Op zijn populaire YouTube-kanaal met meer dan 650.000 abonnees neemt hij wekelijks gamers over de hele wereld mee langs de virtuele werelden uit verschillende spellen.

Ronald Giphart liet zich met Margje Woodrow inspireren tot een verhaal dat aansluit bij de game. Ⓒ Rene Bouwman

Giphart en Woodrow schreven een verhaal van 3000 woorden, passend bij de meest recente game in de Assassin’s Creed-reeks in de Vikingtijd. Via de Ubisoft Special-app konden gamers - maar ook anderen - ze lezen. Inclusief geluiden en beelden uit de game.

Ook papieren boeken

Uit vragenlijst onder ruim 200 jongeren trekken onderzoeksbureau GfK en Stichting Lezen de volgende conclusies:

* Een meerderheid van de ondervraagde jongeren verwacht meer van dit soort unieke verhalen te gaan lezen wanneer die op deze manier worden aangeboden.

* Vier op de tien jongeren zegt door de verhalen ook daadwerkelijk gestimuleerd te worden om meer te gaan lezen.

* Eenzelfde aantal jongeren geeft aan dat Readification lezen leuker maakt, met name om zelf meer online verhalen te gaan lezen.

"34% jongeren denkt ook meer papieren boeken te gaan lezen."

* De visuals bij de verhalen dragen volgens 65% van de onderzochte jongeren bij aan een positieve leeservaring.

* Van de jongeren die geen papieren boeken lezen, verwacht 30% na het lezen van de verhalen in de app vaker online verhalen te gaan lezen.

De samenwerkende partners - De Leescoalitie, NBD Biblion en gameontwikkelaar Ubisoft - concluderen dat het in ingezette offensief om ontlezing onder jongeren tegen te gaan via gaming effect heeft. De partijen gaan samen verder onderzoeken hoe dit succes een vervolg kan krijgen.