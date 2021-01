Coen en Sander verrassen terminaal zieke man met meer dan 10K

Thomas kreeg twee jaar geleden te horen dat hij een hersentumor heeft. Een jaar later werd duidelijk dat de tumor agressief blijkt en hebben de artsen hem maximaal 12 maanden gegeven. Linda besloot daarom ter ere van zijn veertigste - en misschien wel laatste - verjaardag hem te verrassen met een bruiloft. Omdat het in april niet mogelijk was vanwege de lockdown om te trouwen, gaven zij elkaar in juli het jawoord. 538 heeft de rekening van 1870,- euro verdubbeld en betaald.

Omdat het verhaal de luisteraars aangreep, is er door Coen en Sander een doneeractie op touw gezet. Thomas was sprakeloos toen hij het hoorde. „Je krijgt ons niet snel stil, maar dat is nu wel gelukt. Als man hoor ik voor m'n gezin te zorgen, ook als ik er niet meer ben, en dat wil ik gewoon goed doen. Ik wil iedereen, de luisteraars en jullie, hier heel erg voor bedanken.”