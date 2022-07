’Graham Norton is getrouwd’

Afgelopen weekend was het groot feest op de viersterrenlocatie Bantry House in Cork, Ierland. De Irish Examiner meldt dat Graham Norton het hotel had afgehuurd voor zijn bruiloft. Opmerkelijk genoeg is het hem altijd gelukt geheim te houden wie de grote liefde van zijn leven is en ook nu is nog altijd niet uitgelekt aan wie hij zijn jawoord zou hebben gegeven. Eerder was hij samen met Trevor Patterson en Andrew Smith.

Het is onbekend hoe lang Norton al samen is met de man die hij nu zijn echtgenoot mag noemen. In gesprek met de Sunday Mirror in 2015 zei Graham dat hij dacht dat het gemakkelijker zou zijn om iemand te vinden als hij hetero was geweest. „Dit klinkt seksistisch, maar dat betekent niet dat het minder waar is”, stelde hij. „Als ik hetero was, zou mijn vrouwelijke partner een rol spelen in de ogen van de samenleving. Ze zou de moeder van mijn kinderen zijn, de persoon aan mijn arm bij evenementen op de rode loper. Ze zou een bepaalde functie hebben. Maar dat is niet het geval als je partner een man is. Elke man heeft iets van een alfa in zich.” Hij voegde eraan toe dat zijn ex-vriendjes juist eerder een ’afkeer’ hadden van het bijwonen van evenementen met hem, omdat ze het ’niet voor zichzelf hadden verdiend’.

Het ziet er nu dan naar uit dat Norton dan toch een partner heeft gevonden. De presentator heeft zelf nog niet gereageerd.