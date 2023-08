Na jaren complottheorieën eindelijk aanklacht: komt moordmysterie Tupac tot een einde?

Komt er een einde aan het moordmysterie van Tupac Shakur? Na tientallen jaren van complottheorieën, documentaires, series en films komt er nu mogelijk een concrete aanklacht. De Las Vegas PD wil Cripgangster Duane ‘Keefe D’ Davis vervolgen voor de moord op de rapper, 27 jaar geleden. Een huiszoeking in juli heeft volgens de politie genoeg bewijs opgeleverd om het over te dragen aan een Grand Jury. Tijdens een hoorzitting zal dan worden bepaald of ’Keefe D’ voor de rechter komt.

Rapper Tupac Ⓒ ANP / AP