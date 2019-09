Aaron Carter geeft toch deel wapens weg

Broer Nick, zanger van de Backstreet Boys, en zus Angel verklaarden dinsdag dat ze geen andere keus hadden dan een omgangsverbod voor Aaron aan te vragen, nadat hun jongste broer had bekend dat hij eraan had gedacht Nicks vrouw Lauren en hun ongeboren kind te vermoorden. „We houden van onze broer en hopen dat hij de behandeling krijgt die hij nodig heeft voordat hij zichzelf of een ander iets aandoet”, aldus Nick en Angel in een statement dat de zanger op Twitter deelde.

Eerder deze week kwam de jongste Carter nog in het nieuws omdat hij tijdens een psychische evaluatie bij hem thuis had geweigerd zijn wapens af te staan. Een team van de politie en gezondheidsinstanties bracht een bezoek aan de voormalig kindster, omdat iemand in zijn omgeving had aangegeven zich zorgen om hem te maken. Of de melding van Nick en Angel kwam, is niet bekend. Aaron Carter onthulde eerder de diagnose schizofrenie te hebben gekregen.