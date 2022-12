Doek valt voor De Dijk: ’Wat hebben we een lol gehad’

Dat plezier was ook merkbaar tijdens het slotakkoord van De Dijk. De band maakte er vooral een feestje van, tranen werden op het podium niet gelaten.

Wel werd er flink teruggeblikt op hoogtepunten, zoals onder meer de samenwerking met soullegende Solomon Burke. Ook vertelde Van der Lubbe hoe de band ooit werd afgeraden in het Nederlands te zingen, omdat er dan nooit een nummer 1-hit in Amerika zou kunnen worden gescoord. „Daar hadden ze gelijk in, maar wat hebben we een lol gehad”, aldus de frontman.

Mag het licht uit

De groep, die zijn allereerste concert ook 41 jaar geleden in Paradiso gaf, speelde zondag voor fans en genodigden – die dansten en meezongen met hits als Niemand in de stad, Als ze er niet is, Als het golft en Dansen op de vulkaan.

De show werd afgesloten met een dankwoord, waarna de lampen in de poptempel werden gedoofd en de De Dijk Mag het licht uit speelde. Met een paar laatste zwaaien verlieten de bandleden, voorgoed, het podium.

De band trekt de stekker eruit omdat zanger Van der Lubbe andere dingen wil gaan doen en bovendien al jaren kampt met tinnitus, ofwel oorsuizen. Voor optredens stopt hij Ohraprax, een soort wasbolletjes, in zijn oren. „Ik hoor dan net de toonhoogte en het ritme. Dat lukt best”, liet hij onlangs weten in de Volkskrant.