David Bowie-musical Lazarus komt ook naar Rotterdam

Hoewel Lazarus pas in oktober zijn Nederlandse debuut maakt in het DeLaMar Theater in Amsterdam, vliegen de kaarten voor Bowies musical over de plank. Eerder werd de speelperiode van drie maanden al verlengd naar een half jaar en werden Groningen en Heerlen toegevoegd, maar producent Stage Entertainment heeft vanwege het succes ook nog het Rotterdamse theater benaderd.

Lazarus gaat op zondag 13 oktober in première in Amsterdam. De repetities beginnen volgende week. Vorige week werd bekend dat Dragan Bakema de hoofdrol van Gijs Naber overneemt. Daarnaast zijn ook Noortje Herlaar, Pieter Embrechts en Holly Mae Brood te zien in de door Ivo van Hove geregisseerde voorstelling.

De musical ging in december 2015 in première en was een van de laatste projecten waar Bowie aan werkte. De popzanger overleed op 10 januari 2016 op 69-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.