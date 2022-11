Dua Lipa en Mick Jagger samen de studio in

Sterren

Fame-zangeres Irene Cara (63) overleden

Zangeres en actrice Irene Cara is op 63-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse was vooral bekend van titelsongs van de films Fame en Flashdance waarmee ze in de jaren tachtig grote hits scoorde. Cara overleed in haar woning in Florida, heeft haar publicist bekendgemaakt. De doodsoorzaak is nog on...