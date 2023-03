Prostaatkanker keerde vlak voor corona terug bij Henkjan Smits

„Waarom vertel ik dit, want ik heb dit aan nog helemaal niemand verteld”, vraagt Smits zich af in de podcast. Later komt hij terug op zijn bekentenis: „Ik heb het nou al gezegd, ik ben twee jaar geleden bestraald omdat het opeens in mijn lymfeklieren zat. Een uitzaaiing.”

Volgens het voormalige jurylid van Idols, Popstars en X Factor komt prostaatkanker vaak na een langere periode terug. „Iemand zei mij dat de meeste mensen na acht jaar weer prostaatkanker krijgen en hij had gelijk: na zeven jaar kwam het weer terug. Geen prostaat meer, maar wél prostaatkanker in de lymfeklieren.” Hij beklemtoont dat het op dit moment heel goed met hem gaat.

Verder vertelt Smits in het openhartige gesprek over de doodswens van zijn vader en de verwensingen die hij op sociale media over zich heen kreeg nadat het nieuws van zijn kanker de vorige keer naar buiten was gekomen. „Mensen die schreven: zo, nu krijg je eindelijk wat je anderen hebt aangedaan: kanker!”