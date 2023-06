Premium Het beste van De Telegraaf

Nieuw seizoen Black Mirror: dystopische wereldhit

Salma Hayek (rechts) speelt de hoofdrol in de eerste aflevering van het zesde seizoen van Black mirror. Ⓒ Ana Blumekron/Netflix

Meer dan ooit wordt er gepraat en geschreven over de gevaren van kunstmatige intelligentie - geen week gaat er voorbij of er is een expert die op een krantenpagina naarstig waarschuwt voor een toekomst waarin mensen grip kwijtraken op technologische ontwikkelingen. Perfecte timing voor een zesde seizoen van de dystopische serie Black mirror.