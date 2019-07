Isabelle Brinkman geveld door jeukrups

Als hashtags heeft Brinkman bij de foto, waarop zij heel zielig kijkt, onder meer #eikenprocessierups, #ontstokenoog, #wazigzicht, #antibiotica en #nietblij gezet.

De eikenprocessierups heeft de afgelopen weken voor veel problemen geleid in grote delen van het land. Het aantal rupsen is dit jaar drie keer zo groot als in voorgaande jaren. De haartjes van de dieren kunnen irritatie van huid, ogen en longen veroorzaken.

Artsen en experts waarschuwen al jaren voor de gevolgen van de rupsen, die door de overheid niet heel serieus genomen werd. Recent initieerde het ministerie van LNV eindelijk een officieel Kenniscentrum om klachten en data over de zogenoemde ‘jeukrups’ te gaan verzamelen en een nieuw preventieprotocol te schrijven.

Ⓒ Instagram