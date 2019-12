FBI valt vliegtuig Lil Wayne binnen na drugstip

De krant schrijft dat het onderzoek nog loopt en er niet duidelijk is of er iemand is aangehouden na de inval. Die werd uitgevoerd in samenwerking met de lokale politie en het Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Of één van die zaken is gevonden in het vliegtuig, is ook niet bekend.

Mochten er aanhoudingen worden verricht, dan is de kans groot dat de arrestanten de kerstdagen moeten doorbrengen in de cel. Dinsdag en woensdag zijn de rechtbanken in verband met Kerst gesloten en kunnen zij niet voorgeleid worden.