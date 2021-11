Catherine grapt met 98-jarige veteraan over William

In de video spreekt Catherine met kolonel David Blum. Als de hertogin vertelt dat haar man training heeft gehad aan de Koninklijke Militaire Academie Sandhurst, zegt Blum dat hij daar ook geschoold is. „Dat was waarschijnlijk een stuk moeilijker dan toen mijn man het deed, maar ik heb er veel over gehoord”, reageert Catherine vervolgens lachend.

De rest van de video is vervolgens een stuk serieuzer van toon. Blum vertelt onder meer over kameraden die hij in de oorlog verloren heeft en hoe de dood van een vriend extra veel indruk maakte omdat dat slechts een paar dagen voor het einde van de Tweede Wereldoorlog gebeurde. De kolonel diende onder meer in Italië.

Het gesprek vond begin deze maand plaats in het Royal Hospital Chelsea in Londen ter ere van de nieuwe Remembrance Badge. Deze badge wordt toegekend aan iedereen die meehelpt aan het herdenken van gesneuvelde militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook de hertogin kreeg op de dag van het gesprek een nieuwe badge toegekend.

Zondag kwam Catherine met de koninklijke familie in Londen samen tijdens de jaarlijkse Remembrance Day.