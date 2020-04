Paasboodschap Queen: wij zullen coronavirus overwinnen

„Hoe donker de dood kan zijn, met name voor degenen die gebukt gaan onder verdriet, het licht en het leven zijn groter. Mag de levende vlam van Pasen een standvastige gids zijn als we de toekomst tegemoet gaan”, zei de 93-jarige vorstin in een via Twitter verspreide toespraak.

„Dit jaar zal Pasen anders zijn voor velen van ons, maar door bij elkaar vandaan te blijven, beschermen we anderen. Maar Pasen is niet geannuleerd. Sterker, we hebben Pasen harder nodig dan ooit.”

Herrijzenis

In haar rede verwees ze naar de ontdekking van de herrijzenis van Christus op eerste paasdag, die zijn volgelingen nieuwe hoop en een nieuw doel gaf. „We kunnen hier allemaal moed uit putten”, zei ze.

De boodschap van de Britse vorstin komt op een moment dat het aantal coronadoden de 10.000 nadert. Zaterdag rapporteerden de gezondheidsdiensten dat opnieuw 917 Britten waren bezweken aan het nieuwe longvirus.

Afgelopen zondag gaf koning Elizabeth pas haar vijfde tv-toespraak in haar 68-jarige regeerperiode, waarin ze haar volk opriep vastberaden te zijn tijdens de lockdown en de thuisisolatie, waardoor de Covid-19 pandemie zou worden overwonnen.