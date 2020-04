Erik Mouthaan had vermoedelijk corona

„Beste mensen. Ik ben aan het opkrabbelen na een periode van ziekte. Ik had volgens twee artsen waarschijnlijk Covid-19, maar dat is niet getest omdat mijn symptomen niet ernstig genoeg waren om in aanmerking te komen voor een van die schaarse tests.”

Erik zegt zes dagen verhoging te hebben gehad, waarvan twee dagen koorts van 39 graden. Hij moest veel hoesten en voelde druk op zijn longen. „Maar ik was op geen moment extreem kortademig. In overleg met mijn huisartsenpraktijk heb ik rust genomen.”

Inmiddels is hij drie dagen symptoomvrij, maar hij is nog wel erg snel moe. Mouthaan hoopt de komende week zijn rol als verslaggever in New York weer op te pakken. „Ik heb tijdens de piek van mijn ziekte geen melding gemaakt van mijn omstandigheden, omdat ik gewoonweg niet bevestigd kreeg wat er aan de hand was en omdat er velen zijn met hevigere symptomen”, schrijft hij. „Maar ik kies ervoor om het nu wel bekend te maken om aan te geven hoe makkelijk het is om dit op te lopen.”

De journalist sluit zijn monoloog af met adviezen. „Wees voorzichtig, hou afstand, blijf thuis, volg adviezen op van artsen en autoriteiten. Tot zover. Nu ga ik weer aan de slag.”