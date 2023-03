Mark Rutte over einde Koffietijd: ’We gaan maar even met de directie praten’

„Ik vind het jammer dat jullie stoppen, er zijn zoveel mensen die hier naar kijken voor wie dit echt een vaste waarde is”, stelde Rutte. Volgens hem is Koffietijd echt ’een monument’. „Dus we gaan maar even met de directie van dit clubje praten. Ik zie ze dadelijk, dan zal ik wel zeggen dat de regering hier ook nog een opvatting over heeft”, lachte hij. Rutte haastte zich vervolgens om te zeggen dat dat ’geen belofte’ was. „Maar ik kan op z’n minst m’n best doen. Anders beginnen we zelf een omroep”, grapte de minister-president.

Koffietijd is volgens hem ’gewoon een heel fijn programma’. „En jullie doen het fantastisch. Ook de anderen die het gepresenteerd hebben”, besloot Rutte, die de afgelopen jaren vijf keer te gast was. „Het heeft toch een soort sfeer die voor heel veel mensen belangrijk is.”

Vorig najaar kondigde RTL aan dat Koffietijd van de buis wordt gehaald omdat te weinig mensen kijken. In mei wordt de laatste aflevering uitgezonden.

De presentatie is momenteel in handen van Quinty Trustfull, Loretta Schrijver, Pernille La Lau, Patrick Martens en Vivian Slingerland. Het ochtendprogramma was voor het eerst in 1994 te zien met Hans van Willigenburg en Mireille Bekooij, maar stopte ermee in 2001. Vanaf 2010 keerde het programma terug op televisie. „Elke doordeweekse ochtend brengt ons team van presentatoren op een ongedwongen manier warmte en gezelligheid de huiskamers binnen. We vinden het dan ook jammer dat we na mei afscheid gaan nemen van deze iconische titel, maar we begrijpen de keuze van de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij”, stelde Peter van der Vorst, tv-directeur bij RTL, toen bekend werd dat het programma zou stoppen. Ondertussen wordt er door RTL ’gekeken naar mogelijkheden’ voor de vervanging van Koffietijd.