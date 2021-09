The Kite Runner-acteur Khalid Abdalla speelt Dodi Fayed in The Crown

De Schotse acteur is bekend van zijn hoofdrol in de verfilming van The Kite Runner en uit de film United 93, waarin hij een van de vier vliegtuigkapers speelt die het heeft gemunt op het Pentagon, op 11 september 2001.

Abdalla is in The Crown te zien tegenover een nieuwe Diana, Elizabeth Debicki. De actrice neemt de rol over van Emma Corrin, die voor haar vertolking van de Princess of Wales in het vierde seizoen een Golden Globe won en genomineerd werd voor een Emmy. Die laatste prijs ging afgelopen weekend naar collega Olivia Colman, die in de huid kroop van koningin Elizabeth.

Einde serie

Ook voor de rol van de vader van Dodi, Mohamed Al-Fayed, is een acteur gevonden. Salim Dau, die eerder dit jaar te zien was in Oslo, gaat de voormalig Harrods-eigenaar spelen..

Het afgelopen vierde seizoen van de serie over het Britse koningshuis eindigde begin jaren negentig, tijdens de aanloop naar de scheiding van Charles en Diana. The Crown zal na het zesde seizoen eindigen, het is nog niet duidelijk tot hoever in het heden de serie zal doorlopen.