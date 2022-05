Meg Ryan maakt comeback in romantische comedy

Meg zal samen te zien zijn met David Duchovny (61), die bekend werd dankzij zijn rol in The X-Files. De film volgt hen als ex-geliefden, die weer bij elkaar komen wanneer ze ingesneeuwd raken bij een vliegveld. Het wordt de tweede film die Ryan gaat regisseren, in 2015 maakte ze haar regiedebuut met de film Ithaca.

Hoewel Ryan de afgelopen jaren niet zonder werk heeft gezeten en vooral veel televisieprojecten deed, keert ze nu terug bij het genre dat haar wereldberoemd maakte. De films When Harry Met Sally (1989), Sleepless In Seattle (1993) en You’ve Got Mail (1998) waren stuk voor stuk kaskrakers en maakten haar een grote ster van haar.

What Happens Later wordt opgenomen in Bentonville in de Amerikaanse staat Arkansas en staat gepland voor release in 2023.