Johan Derksen toont talkshows zijn middelvinger

Alsof er niets aan de hand was, kondigt presentator Wilfred Genee maandagavond zijn vaste tafelgasten Derksen en René van der Gijp aan. Ook Roxane Knetemann en Helen van Royen zijn naar Hilversum gekomen om de terugkeer van Vandaag Inside bij te wonen.

Terugkijkend op de kaarsrel en het korte vertrek van de zender als gevolg geeft Derksen direct tekst en uitleg:„Ik ben niet gestopt omdat de hysterische dames over mij heen vielen, of omdat de talkshowhosten zich als hypocriete mensen gingen gedragen – het leek wel alsof Jinek werd gepresenteerd door Arie Boomsma. Daar stap je niet voor op. Ik ben opgestapt toen ik overal uitgesodemieterd was en de woke-gemeenschap heel veel lawaai maakte. Maar daar ben ik wel tegen bestand.”

’Sorry’

Pas toen Derksen de indruk kreeg dat Talpa niet achter net VI-trio stond, knapte er iets bij hem. „Er kwam een werkelijk gênant persbericht naar buiten van Talpa: dat wij ’heel nederig die avond onze excuses zouden aanbieden’. Ik was er even heel goed zat van. En dan krijg je het probleem natuurlijk dat al die mensen aan de talkshowtafels heel braaf en politiek correct gaan eisen dat ik mijn excuses moet aanbieden. Ik moet ’sorry’ zeggen of ’het spijt me’. Maar zij hoeven mij de woorden niet aan te geven, ik red me heel goed.”

Volgens de oud-hoofdredacteur van weekblad Voetbal International had hij er in de uitzendingen al afstand van genomen. „Het is wel zo, en dat heeft mijn vrouw mij duidelijk gemaakt, de mensen die dus echt zijn getroffen door seksueel geweld, die kan ik hiermee gepijnigd hebben. En dat was nooit mijn bedoeling. Maar al die mensen aan die talkshowtafels, die om te scoren riepen ’Derksen moet zijn excuus aanbieden’, heb ik maar één gebaar: deze”, aldus Derksen die vervolgens zijn middelvinger opsteekt, gevolgd door applaus van het publiek.

Römer

Het was niet de eerste keer dat Johan Derksen de handdoek in de ring dreigde te gooien, maar dit keer was het menens wist Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa Network, eerder nog te vertellen: „Ik denk niet dat hij nog over te halen is”, zei hij nadat hij Derksen sprak. „Hij heeft het vaker gezegd en keerde dan wel terug, maar ik denk dat hij het nu wel meent.”

Ook collega Van der Gijp klonk zeker van zijn zaak „We zijn ervan overtuigd dat we niet meer terugkeren op tv, in deze vorm”, zo liet hij na de ’laatste’ uitzending weten aan deze krant.

Ondanks die stellige woorden bleek het allemaal allerminst menens. De mannen gingen met Talpa om tafel en Derksen kondigde nog voordat Talpa daar klaar voor was de terugkeer van het programma aan. Verwarring alom.

Cancelcultuur

Derksen geeft dus niet toe aan de cancelcultuur, waar hij eerder zei slachtoffer van te zijn. Of hij daadwerkelijk slachtoffer is van cancelcultuur, is de vraag. Niet alle critici leken erop uit om het programma van de buis te krijgen. Maar excuses werden geëist vanuit de samenleving en ook van Talpa. „Er is een duidelijke grens tussen het geven van een mening en het op tv bekennen van een misdrijf dat je ooit hebt gepleegd”, zei Römer.

„Sorry”, blijkt echter niet het makkelijk voor Derksen, al trok hij op zijn manier ergens het boetekleed aan in de laatste uitzending. „Het is een uitglijder van mij. Op tv is dat dodelijk. Vandaag heb ik de rekening gepresenteerd gekregen, ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger.”

Liever stapte hij op, dan expliciete excuses te maken. Inmiddels blijkt Talpa tóch met halfslachtige excuses genoegen te nemen om het kijkcijferkanon te kunnen laten terugkeren. Of misschien dat Derksen vanavond toch de hand in eigen boezem steekt, en Talpa en de critici de excuses krijgen waar ze op hopen.