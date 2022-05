Na alle ophef: Vandaag Inside vanavond tóch weer op de buis

Het was niet de eerste keer dat Johan Derksen de handdoek in de ring dreigde te gooien, maar dit keer was het menens wist Paul Römer, directeur radio en televisie van Talpa Network, eerder nog te vertellen: „Ik denk niet dat hij nog over te halen is”, zei hij nadat hij Derksen sprak. „Hij heeft het vaker gezegd en keerde dan wel terug, maar ik denk dat hij het nu wel meent.”

Ook collega Van der Gijp klonk zeker van zijn zaak „We zijn ervan overtuigd dat we niet meer terugkeren op tv, in deze vorm”, zo liet hij na de ’laatste’ uitzending weten aan deze krant.

Ondanks die stellige woorden bleek het allemaal allerminst menens. De mannen gingen met Talpa om tafel en Derksen kondigde nog voordat Talpa daar klaar voor was de terugkeer van het programma aan. Verwarring alom.

Cancelcultuur

Derksen geeft dus niet toe aan de ’cancelcultuur’, waar hij eerder zei slachtoffer van te zijn. Of hij daadwerkelijk slachtoffer is van cancelcultuur, is de vraag. Niet alle critici leken erop uit om het programma van de buis te krijgen. Maar excuses werden geëist vanuit de samenleving en ook van Talpa. „Er is een duidelijke grens tussen het geven van een mening en het op tv bekennen van een misdrijf dat je ooit hebt gepleegd”, zei Römer.

„Sorry”, blijkt echter niet het makkelijk voor Derksen, al trok hij op zijn manier ergens het boetekleed aan in de laatste uitzending. „Het is een uitglijder van mij. Op tv is dat dodelijk. Vandaag heb ik de rekening gepresenteerd gekregen, ik ben overal ontslagen als een soort misdadiger.”

Liever stapte hij op, dan expliciete excuses te maken. Inmiddels blijkt Talpa tóch met halfslachtige excuses genoegen te nemen om het kijkcijferkanon te kunnen laten terugkeren. Of misschien dat Derksen vanavond toch de hand in eigen boezem steekt, en Talpa en de critici de excuses krijgen waar ze op hopen.