Channel 4 zendt ’deepfake’ kerstboodschap van Elizabeth uit

In de uitzending, die op hetzelfde moment op de buis verschijnt als de officiële kerstboodschap van de Queen, is een virtueel nagemaakte koningin in beweging te zien en te horen. „Ik ben zo blij dat Channel 4 mij de kans geeft om te zeggen wat ik wil, zonder dat iemand de woorden in mijn mond legt”, zegt de virtuele Elizabeth in de trailer, die te zien is op het Twitteraccount van de zender.

In een deepfake-video wordt kunstmatige intelligente gebruikt om bestaande afbeeldingen en video te combineren en over elkaar te zetten, zodat het een bijna echt-lijkend beeld wordt. De stem van de Queen is ingesproken door actrice Debra Stephenson, bekend van Coronation Street.

Boycot

„Als er een thema is van mijn boodschap vandaag, is het wel vertrouwen. Vertrouwen in wat echt is - en wat niet”, zegt de deepfake Queen nog in de videoclip. Ze zal vrijdag op Channel 4 onder meer ingaan op het vertrek van Harry en Meghan, die eerder dit jaar aankondigden een stapje terug te zetten binnen de koninklijke familie. „Er zijn maar weinig dingen pijnlijker dan iemand die je vertelt het gezelschap van Canadezen boven dat van jou te verkiezen.”

De tweet, waarin de satirische deepfake-trailerclip te zien is, heeft inmiddels al drieduizend comments, die niet allemaal even positief zijn. „Dit is walgelijk. Voor een zender die de gevaren van nepnieuws onderstreept, is het erg teleurstellend om het dezelfde methoden te zien gebruiken als grap. Dit draagt bij aan het normaliseren van de vervaagde grenzen”, reageert iemand. „Dit zou illegaal moeten zijn”, schrijft een ander. Sommige royalty-fans roepen zelfs op om Channel 4 te boycotten, melden Britse media.

Channel 4 zendt sinds 1993 een satirische alternatieve kerstboodschap uit. Voorheen voerden Britse sterren de toespraak uit. Onder meer Sacha Baron Cohen, Rory Bremner en Katie Piper hebben de afgelopen jaren aan de alternatieve kersttoespraak bijgedragen.