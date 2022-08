Noa Vahle gaat hockey presenteren voor Viaplay

Noa, de dochter van Linda de Mol, staat als verslaggever ook langs het voetbalveld bij wedstrijden in de Europa League en Conference League. Zaterdag begint ze in de Tulp Hoofdklasse Heren met de hockeywedstrijd tussen kampioen Bloemendaal en Den Bosch. Noa noemt het ’een mooie kans’ om zich verder te ontwikkelen. „Ik kijk er ook naar uit om naast voetbal een andere sport te presenteren. Hockey past precies in dat plaatje, aangezien ik het zelf twaalf jaar heb gedaan en het tot de A1 van Laren heb geschopt.”

Tekst gaat verder onder de video

Ook Anne-Greet kijkt uit naar haar presentatiedebuut bij Viaplay. „Ik heb vroeger wel voor de camera gestaan, maar dit is een spannende nieuwe stap voor me”, zegt ze. „Ik presenteer sinds ruim een jaar op de radio en heb mijn ambities voor presentatie op tv niet onder stoelen of banken gestoken. Hockey is daarbij een warm bad, aangezien ik het zelf heb gespeeld op het hoogste niveau in de jeugd.”