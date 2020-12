Sergio van First dates: ’Niet de nieuwe Dr. Love’

Sergio gelooft zelf ook nog steeds in de liefde. Ⓒ foto annemieke van der togt

De eerste First dates-baby, van Carin en Gerard, is geboren en ook was er al een First dates-huwelijk, maar bijna 3 miljoen mensen hebben de status single in Nederland. Daarom opent het First dates-restaurant ook met kerst zijn deuren en zo is Sergio Vyent nog zo’n beetje de enige horecagastheer die zijn gasten een warm welkom mag heten. In studiosetting weliswaar.