The Weeknd en Drake boycotten opnieuw Grammy's

De Canadese sterren hebben zich in het verleden kritisch uitgelaten over de organisatie achter de belangrijkste prijzen in de muziekindustrie. Zo besloot Abel Tesfaye, zoals The Weeknd eigenlijk heet, tot een boycot nadat hij in 2020 geen enkele keer werd genomineerd voor een Grammy, terwijl hij met zijn album After Hours wekenlang bovenaan de hitlijsten stond.

Drake klaagde in 2017 voor het eerst over de manier waarop de organisatie te werk ging bij het nomineren van nummers. Eind vorig jaar, een maand voor de uitreiking, trok hij zijn nominaties in.

De 65e editie van de Grammy Awards vindt plaats op 5 februari in Los Angels. De nominaties worden op 15 november bekendgemaakt.