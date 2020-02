’The lighthouse’: Flippen in een vuurtoren

Wake (Willem Dafoe) en zijn beoogde opvolger Winslow (Robert Pattinson) in ’The lighthouse’.

Na zijn huiveringwekkende speelfilmdebuut The witch gingen in Hollywood de deuren wagenwijd open voor Robert Eggers. De talentvolle regisseur was dolblij, maar twijfelde ook: welk project zou hij nu eens bij de lurven pakken? Broer Max Eggers attendeerde Robert op het griezelverhaal over een spook in een vuurtoren dat hij aan het schrijven was. Roberts fantasie sloeg op hol met als resultaat The lighthouse, een onheilszwangere vertelling over afzondering, bijgeloof en waanzin.