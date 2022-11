Art Rooijakkers blij met terugkeer op radio na stemproblemen

„Een paar maanden geleden had ik me niet kunnen indenken dat ik hier nu zou staan bij jullie en toch voelt het heel vertrouwd”, zei Rooijakkers in de uitzending, waarvan hij een paar fragmenten deelt op Instagram. De presentator kampte met „stemproblemen die nogal hardnekkig bleken te zijn.” „Na ongeveer honderd dagen in stilte en verschillende operaties ben ik genezen verklaard, mag ik weer aan het werk. En daar ben ik echt ontzettend blij mee.”

In het bericht dat Rooijakkers bij de videobeelden van de uitzending deelt, schrijft de presentator dat zijn terugkeer „na bijna een jaar” een „wonderlijke combinatie van blijdschap, nervositeit en een gevoel van thuiskomen” opleverde. „Zo fijn om weer van de partij te kunnen zijn.”

Rooijakkers onderging vanwege poliepen op zijn stembanden meerdere operaties en mocht honderd dagen niet praten. Begin september maakte hij via Instagram bekend dat zijn stemproblemen verleden tijd waren. In een interview met de Volkskrant vertelde Rooijakkers die maand dat hij weleens vreesde voor het einde van zijn carrière vanwege de stemproblemen.