Gevangenisdocu Kim Kardashian verschijnt zondag

In de documentaire is te zien hoe de realityster vier gevangenen probeert te helpen die volgens haar te zwaar zijn gestraft voor hun misdaden. De echtgenote van Kanye West is de uitvoerend producent van de film.

Kim Kardashian zet zich al langer in voor mensen die veroordeeld zijn voor relatief kleine, meestal drugsgerelateerde vergrijpen, en daar hoge straffen voor hebben gekregen. Kim volgt een rechtenstudie en liet eerder weten zich in de toekomst vooral op een carrière als advocaat te willen richten.