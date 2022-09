Fenna uit B&B Vol Liefde woont samen met Martijn in Portugal

Fenna besluit al snel na de opnames van B&B Vol Liefde haar koffers te pakken en Bonaire in te ruilen voor Portugal. Ze reist vanuit Lissabon op en neer naar Santiago do Cacém, waar Martijn woont, zodat ze doordeweeks kan werken en in het weekend tijd met hem kan spenderen.

Maar na een onstuimige periode, waar ze weinig over loslaat, besluit ze om de huur in Lissabon op te zeggen en voorlopig bij Martijn in te trekken. „Er is nogal wat gebeurd de afgelopen tijd”, vertelt Fenna. „We hebben besloten dat ik de komende tijd, tot ik een baan in het onderwijs heb gevonden, in Deixa-o-Resto woon. We wonen in een heel leuk appartement.”